В Даугавпилсской региональной больнице открылся новый кабинет кольпоскопии. Такая аппаратура есть только в трех городах: в Риге, Лиепае и Даугавпилсе. Цель создания кабинета – ранняя диагностика и лечение заболеваний шейки матки.

В Латвии, в том числе в Даугавпилсе, очень высок уровень такого вида онкологических заболеваний. А если болезнь выявить на ранних стадиях, то сегодняшняя медицина позволяет добиться полного излечения.

В стране действует государственная программа, которая позволяет бесплатно пройти обследование. Обычно об этом напоминает письмо, но некоторые женщины не обращают внимания на подобные приглашения. Однако проходить проверку необходимо хотя бы раз в три года.

С помощью нового аппарата можно с большой точностью определить состояние тканей, взять анализ и поставить диагноз. Зачастую своевременное лечение предупреждает развитие онкологического заболевания, женщина сохраняет здоровье, становится матерью.