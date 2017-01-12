12 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла программа "Игры престолов".
Программа "Игры престолов" от 12 января доступна в записи эфира.
Сегодня:Пятница,
Именины:Aira, Ērijs, Ēris, Harijs, Меланья
12 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла программа "Игры престолов".
Так что базлаете боталом пустое вы, а никто другой.
Только меня очень смущает, что грани используют административный ресурс думы. Меня интересует, почему должностные лица города могут целыми днями давать интервью частному каналу. Его зарплата состоит из моих налогов, в том числе. Почему он не работает, а интервью раздает. Я бы поняла, если бы это были передачи и интервью для TV.DAUGAVPILS.LV.
Например, видео в оправдание закупок детских площадок ("За три года в Даугавпилсе были установлены и отремонтированы детские площадки на сумму более 1 млн евро"). С.Благовещенский сопровождает журналиста по нескольким микрорайонам города: первомайка, кремпость, эспланада. Это явно не полчаса занимает.
А Кузнецов, аж на 2 выпуска "срываем маски" наинтервьюровался. Съемки сделаны в светлое, явно рабочее время. Почему они тратят мои налоги на интервью для дауткома????
Еще вопрос: во сколько снимается "гость в студии". Не в рабочее ли?
VSIA "Daugavpils teātris"
Вы получается, господа ведущие, критикуете своё непосредственное начальство в лице мэра?
Я бы уволил таких работников .
Доказательств у Вас как всегда 0 .
VSIA "Daugavpils teātris"
Вы получается, господа ведущие, критикуете своё непосредственное начальство в лице мэра?
Я бы уволил таких работников .
Доказательств у Вас как всегда 0 .