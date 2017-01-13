Коллекционные серебряные монеты, посвященные Латгалии, будут изготовлены на швейцарском монетном дворе "Faude & Huguenin".



Швейцарский монетный двор победил на объявленном Банком Латвии конкурсе, в котором участвовали 4 претендента, сообщает Бюро по надзору за закупками. Планируемая стоимость - 57 557 евро без НДС,



Как уже сообщалось ранее, посвященную Латгалии коллекционную серебряную монету планируется выпустить в 2017 году серией из 3000 экземпляров. Монета будет квадратной, с трехцветной печатью на аверсе. Номинал - 5 евро.