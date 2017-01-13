Несмотря на то, что праздник "Старый Новый год" является неофициальным, многие в нашем городе его отмечают. Этот праздник традиционен для тех, кто отмечает и Рождество Христово по юлианскому календарю (7 января).

После распада СССР, помимо России, старый Новый год продолжают отмечать также жители бывших советских (Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Казахстан, Киргизия) республик, также в Азербайджане, Узбекистане (около 40 % населения), православные в странах Балтии и в странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из бывшего СССР. Традиция встречать старый Новый год сохранилась в Сербии и в Черногории. Сербы называют этот праздник Сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Македонии. Старый Новый год по юлианскому календарю (старый день св. Сильвестра, нем. Alter Silvester) отмечают также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии.



Всем, для кого в эту ночь, с 13 на 14 января, наступит Старый Новый год, мы от всей души желаем счастья, здоровья и гармонии!