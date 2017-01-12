Государственная полиция задержала полицейского Вилянского самоуправления, который в нетрезвом виде совершил аварию на служебном автомобиле.

Как сообщили в Госполиции, вчера в Вилянской волости на автодороге Гайгалава-Виляны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции самоуправления "Dacia". Водитель 1963 г. рожд. съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся.



После аварии водитель сам сообщил о случившемся Госполиции. На месте происшествия выяснилось, что полицейский находился за рулем служебного автомобиля вне своего рабочего времени. При проверке концентрации алкоголя в выдохе мужчины было установлено, что он находился в состоянии опьянения почти 2 промилле.



Полицейский утверждал, что на проезжую часть якобы выбежало лесное животное, он пытался избежать столкновения, но не смог справиться с автомобилем и перевернулся.



В ДТП пострадала пассажирка автомобиля 1963 г. рожд., которая с травмами доставлена в медицинское учреждение.



Государственная полиция проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и принять решение о начале уголовного процесса.