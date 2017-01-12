В командном чемпионате Латвии по стрельбе из пневматического оружия Даугавпилс завоевал «бронзу». В индивидуальном зачете Вадим Дарашкевич был третьим. Женская команда была второй, а Даугавпилс-2 был третьим. Евгения Горшалатова в личном зачете вторая.

Состав команды Даугавпилс: В. Дарашкевич, А. Григорьев, Ю. Анцанс.



Даугавплс – 1: Е. Горшалатова, А. Вагале, А. Васильева.



Даугавпилс-2: Д. Бейкуле, А. Мизникова, М. Пипина.



Для подготовки к чемпионату Европы в сборную вызваны Евгения Горшалатова среди женщин и Александра Васильева среди юниорок (U20).