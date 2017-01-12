В Даугавпилсе 8 января прошел чемпионат Латвии по фехтованию среди юниоров (U20). Даугавпилчане одержали уверенные победы на родных дорожках. Эгил Васараудис оформляет чемпионство второй год подряд. В финале шпажист выиграл у Эрнеста Цимбаревича – 15:9. Бронзовые призеры - Даниил Зленко и Павел Валентанович.

У девушек первенствовала Яна Вилцане, которая недавно на взрослом кубке Белоруссии попала в призы. В финале Яна обыграла Диану Егорову – 13:10. «Бронза» - Анастасия Лобачова и Неллия Михеева.