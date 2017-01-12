В минувшем, 2016 году, ремонтные работы – внеочередные и плановые общей стоимостью более 400 000 евро проводились практически во всех учебных учреждениях Даугавпилса. Выполнялись они за счёт кредитных и бюджетных средств.

Среди наиболее значимых реализованных проектов – ремонт спортзала и раздевалок 17-й средней школы. На очереди строительство актового зала, которого в школе нет вообще. Важным событием стал переезд 6-го детского дошкольного учреждения, что на Гриве, в отремонтированные, светлые, просторные и удобные помещения 6-й средней школы им. Я.Райниса. Переведённые в школу работники 6-го детсада высоко оценивают преимущества.

За полгода в группах произошли некоторые изменения. По просьбе родителей шкафчики перенесли с цокольного этажа на первый – здесь теплее, в туалете поставили перегородки. На школьной игровой площадке планируется установить веранду. При софинансировании Даугавпилсской думы больше половины дошкольных учреждений участвовало в европейских проектах повышения энергоэффективности зданий. Утеплять здание 26-го детсада строители начали в конце прошлого года и продолжат в наступившем. Работы стоимостью 1 млн. 287 тыс. евро выполняются на основании трёхстороннего договора между VARAM, Инвестиционным фондом среды и самоуправлением Даугавпилса. После реализации проекта полной реновации здание станет первым в Латвии с низким потреблением энергии, иными словами «пассивным» зданием. В августе этого года должен завершиться капитальный ремонт пищеблока, сооружение пристройки к столовой 3-й средней школы, а также благоустройство прилегающей территории. Выступающая часть с металлической крышей будет представлять собой утеплённую и остеклённую веранду. В прошлом году специалистам самоуправления удалось осуществить основную задачу – подготовить проекты на очередной период планирования по 2020 год.

В рамках проекта ERAF ведутся работы по восстановлению корпуса спортивного зала Даугавпилсской государственной польской гимназии им. Ю.Пилсудского. После реновации помещения будут использоваться в учебном процессе: от проведения уроков спорта до реализации аккредитованной программы для детей с нарушением осанки. Занятия будет вести сертифицированный специалист.

Здесь же смогут заниматься участники фольклорного ансамбля «Кукулечка» и тренироваться юные воспитанники футбольного центра «Даугавпилс». Рядом с комплексом будет построена спортивная площадка. Сдача объекта запланирована на начало нового учебного года. Основные работы по реализации крупных проектов утепления и модернизации учебных заведения ещё впереди.