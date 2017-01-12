В преддверие принятия городского бюджета стали известны суммы дотаций, которые получат городские спортивные клубы. Тут обошлось без сюрпризов. Приоритетным для руководства города, несмотря на многочисленные скандалы и возмущения горожан и спортсменов, как был, так и остается спидвей.





Тему спонсирования думой частного спортклуба, за который выступают в большинстве своем далеко не местные спортсмены, поднимали неоднократно. В частности, свое возмущение несправедливым распределением средств, предусмотренных на поддержку спорта в городе, в декабре в программе «Игры Престолов» на радио Алиса Плюс



Легкая атлетика уже давно не в почёте у местных властей, вкладываться в юных легкоатлетов никто не собирается. В этом году, например, на Даугавпилсский легкоатлетический клуб снова выделено всего 1840 евро. Около 1 500 евро в год выделяют, по словам г-на Дуделса, на 296 детей, занимающихся гимнастикой. Не особо поддерживает руководство города и такие виды спорта, как карате, триатлон, картинг, самбо и дзюдо, шахматы, ориентирование, биатлон. (годовое финансирование клубов, где занимаются этими видами спорта не превышает 3 500 евро).



Больше всех обделили в этом году клуб "Musaši". Ему щедрая думская рука отсыпет на год целых 315 евро.



Однако при этом 95 тысяч евро получит Детский футбольный клуб "Даугава". 75 000 евро предусмотрены на волейбольный клуб "Эзерземе". На 60 тысяч из бюджета может рассчитывать хоккейный клуб, а на 40 тысяч волейбольный клуб MiLATss.



На нужды Детско-юношеской школы будет выделено 1 510 850 евро, на Футбольный центр "Даугавпилс" - 339 410 евро. В целом дотации на различные городские клубы составят в этом году 585 849 евро, из них почти половина приходится на клуб "Speedway Grand Prix of Latvija" SK "Lokomotīve", а именно - 250 000 евро.Тему спонсирования думой частного спортклуба, за который выступают в большинстве своем далеко не местные спортсмены, поднимали неоднократно. В частности, свое возмущение несправедливым распределением средств, предусмотренных на поддержку спорта в городе, в декабре в программе «Игры Престолов» на радио Алиса Плюс высказал восьмикратный чемпион Латвии по бегу на длинные дистанции Андрис Дуделс Легкая атлетика уже давно не в почёте у местных властей, вкладываться в юных легкоатлетов никто не собирается. В этом году, например, на Даугавпилсский легкоатлетический клуб снова выделено всего 1840 евро. Около 1 500 евро в год выделяют, по словам г-на Дуделса, на 296 детей, занимающихся гимнастикой. Не особо поддерживает руководство города и такие виды спорта, как карате, триатлон, картинг, самбо и дзюдо, шахматы, ориентирование, биатлон. (годовое финансирование клубов, где занимаются этими видами спорта не превышает 3 500 евро).Больше всех обделили в этом году клуб "Musaši". Ему щедрая думская рука отсыпет на год целых 315 евро.Однако при этом 95 тысяч евро получит Детский футбольный клуб "Даугава". 75 000 евро предусмотрены на волейбольный клуб "Эзерземе". На 60 тысяч из бюджета может рассчитывать хоккейный клуб, а на 40 тысяч волейбольный клуб MiLATss.На нужды Детско-юношеской школы будет выделено 1 510 850 евро, на Футбольный центр "Даугавпилс" - 339 410 евро.