В ближайшее время в Даугавпилсе будет принят бюджет города. Доходы основного бюджета в этом году планируются в размере 87 090 957 евро, финансирование составит еще 16 105 948 евро. Расходы в 2017 году запланированы на сумму 103 196 905 евро. Для сравнения, в 2016 году доходы составили 74 593 млн. евро.

В связи с увеличением основного бюджета финансирование почти для всех сфер было также увеличено. На здравоохранение в городе в этом году будет выделено - 449 950 евро. В 2016 году расходы бюджета на эту сферу составляли 191 491 евро.



С одной стороны вроде и хорошо - почти в 2 раза больше средств дадут, но спасет ли это самое востребованное медучреждение города - Даугавпилсскую региональную больницу (ДРБ)? Или к концу года снова, как в былые времена, придется выпрашивать средства у министров? Ответ государства обычно такой же, как и местной думы - денег нет! Однако в расшифровке расходов сферы здравоохранения города Даугавпилса в 2017 году мы видим, что Центр спортивной медицины (Даугавпилсский департамент по делам спорта и молодежи) получит 92 808 евро, еще 314 454 евро пойдет на подготовку документации и реализацию софинансируемых ЕС проектов. А вот ДРБ положено всего 14 984 евро.



Другие направления тоже получат большее финансирование. На сферу образования выделят 45 366 323 евро (годом ранее в бюджете было предусмотрено 32 881 701 евро). На отдых, культуру и религию - 10 723 654 евро (в 2016 году сумма составляла 6 753 105 евро). Обхозяйствование муниципальных территорий и собственности обойдется в 9 622 279 евро, охрана среды - 2 372 615 евро.



Сфера "Экономическая деятельность" получит 16 596 751 евро из бюджета. На общественный порядок и безопасность выделят 2 155 609 евро. Сфера социальной защиты в этом году может рассчитывать на 9 851 838 евро, что на 1 258 906 евро больше, чем в 2016 году.



Невероятно, но факт - на вещи, казалось бы, далеко не первой необходимости у нас выделяют миллионами, а на самую нищую и при этом самую востребованную и жизненно необходимую сферу в городе (и в стране в целом) - только сотнями тысяч. И все это на фоне бесконечных жалоб жителей на отсутствие в городе нужных врачей, возможности лечения и т.д. Вот она обратная сторона хорошей новости об увеличении бюджета.