Согласно данным Государственного агентства занятости, по состоянию на конец декабря прошлого года в Латвии были зарегистрированы 78 357 безработных, что составляет 8,4% от населения.
Всего за месяц известное число людей, не имеющих работу, выросло примерно на 3 тысячи человек. Подведены итоги за последний меясц и в больших городах. И тут наш славный Даугавпилс снова в лидерах. В городе уровень безработицы в декабре составил 11,5%. Хуже только в Резекне. Там безработных 15,7%.
Как отмечают в Госагентстве занятости чаще всего в качестве безработных регистрировались люди без профессии, магазинные продавцы, уборщицы, операторы различной техники и строители.
Как отмечают в Госагентстве занятости чаще всего в качестве безработных регистрировались люди без профессии, магазинные продавцы, уборщицы, операторы различной техники и строители.
Влезли мы в это дерьмо добровольно, а посему придётся выпить чашу до дна - молодёжь окончательно разбежится, а остальные, в меру сил и возможностей, будут стараться удержаться на плаву.
Смертность в разы превысила рождаемость!!! История успеха!!!
Daugavpils tiesā iesniegts logu un durvju ražotājas SIA LUMENIX FABRIKA maksātnespējas pieteikums, liecina ieraksts Maksātnespējas administrācijas mājaslapā.
Ar maksātnespējas pieteikumu tiesā vērsās SIA RENTA D.
Maksātnespējas procesa lieta ierosināta 29. decembrī.
SIA LUMENIX FABRIKA juridiskā adrese ir Kraujas iela 2, Daugavpils.
что-то на mna.gov.lv такого не нашёл
И тут тоже:
https://company.lursoft.lv/ru/lumenix-fabrika/41503068576
Врёшь или скинешь пруф тут?