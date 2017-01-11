Согласно данным Государственного агентства занятости, по состоянию на конец декабря прошлого года в Латвии были зарегистрированы 78 357 безработных, что составляет 8,4% от населения.

Всего за месяц известное число людей, не имеющих работу, выросло примерно на 3 тысячи человек. Подведены итоги за последний меясц и в больших городах. И тут наш славный Даугавпилс снова в лидерах. В городе уровень безработицы в декабре составил 11,5%. Хуже только в Резекне. Там безработных 15,7%.

Как отмечают в Госагентстве занятости чаще всего в качестве безработных регистрировались люди без профессии, магазинные продавцы, уборщицы, операторы различной техники и строители.