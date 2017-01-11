На первой неделе нового 2017 года уровень заболеваемости гриппом достиг 65,5 случаев на 100 000 жителей. Учитывая опыт прошлых лет, количество заболевших будет расти, и эпидемию можно ожидать уже к концу этого месяца.

Напомним, что эпидемия объявляется, когда уровень заболеваемости за неделю достигает 100 случаев на 100 000 жителей.



Медики советуют жителям проводить традиционные меры предосторожности: не пренебрегать правилами личной гигиены, укреплять иммунитет, воздержаться от посещения мест большого скопления людей и т.д.