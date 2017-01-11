В стране, а соответственно и в Даугавпилсе в том числе, грядет новая реформа образования. Подробнее о ее сути рассказал представитель Министерства образования и науки Андис Гейжанс в программе "Pilsētas Pulss“ на канале RīgaTV 24.

По его словам, начиная с 2018 года во всех школах Латвии будет введена новая учебная программа, кардинально отличающаяся от прежней. Придет она на смену той, что "вбивает" в головы учеников знания. Согласно новым стандартам, дети должны будут подходить к решениям творчески, анализировать информацию и критически ее оценивать.



Планируется, что первоначально реформы будут введены в классах основной школы.



Изменения, естественно, коснутся не только учеников, на которых чиновники поставят очередной эксперимент, но и учителей. Им придется заменить традиционные методики на альтернативные, а также предложить детям улучшенную, современную и соответствующую обществу информацию, чтобы они, как сказал г-н Гейжанс, могли принимать социальные, политические и финансовые решения, основанные на критическом анализе.



В пример часто ставят скандинавов. Например, экспериментальную систему образования в Финляндии. Как сообщается, она очень сильно отличается от всего, к чему мы привыкли, но результаты обучаемых блестящие. Готовы ли латвийские дети и педагоги к радикальным переменам, покажет время.



Напомним, что работодатели в последние годы все чаще жалуются, что выпускники, приходящие устариваться на работу, имеют очень большие амбиции и запросы, но при этом редко обладают хотя бы минимумом основных знаний и умений.