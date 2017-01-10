Жители Даугавпилса, читатели портала Nasha.lv, начали новый 2017 год с опасением, что в стране и в городе могут появиться нововведения, которые жизнь простого населения сделают еще труднее. Таковы результаты опроса, проводимого на портале. 45% респондентов выбрали вариант ответа - "Не жду от власть имущих ничего хорошего. Это огорчает". Очевидно, такая настороженность - результат негативного опыта прошлых лет. Перемен к лучшему в основных сферах жизни крайне мало.

Еще 8% начали год с тоской и чувством безнадежности, и главным фактором влияющим на настроение является финансовое положение респондентов.



Но не все настроены так пессимистично. 7% читателей новостного ресурса Nasha.lv полны оптимизма и веры в лучшее.



Еще 1% жителей беспокоит вопрос безопасности в стране.