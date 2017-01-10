Сегодня ночью во время пожара в жилом доме погиб ребенок, которому было около 12 лет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на ул. Виляну в Резекне пожарные получили около 2.30. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном жилом здании открытым огнем горит квартира площадью 30 кв. метров.



В пожаре погиб ребенок в возрасте около 12 лет. Пожар ликвидировали около 6 часов утра.