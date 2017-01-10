Как сообщает сайт Бюро по надзору за закупками, 28 декабря компания Latvijas Valsts ceļi заключила договор на реконструкцию трассы A13 Российская граница (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница (Медуми) на участке от Даугавпилса до Медуми (144.7 км - 156.4 км).

Право на реализацию работ по конкурсу получила компания Binders. Сумма договора на реконструкцию 11.7 км дороги составляет 12 411 117.09 евро. Согласно прописанным условиям, выполнить ремонтные работы фирма Binders должна в течение 300 дней с момента заключения договора.



Всего в рамках конкурса были получены предложения от двух претендентов.



Напомним, в прошлом году была завершена реконструкция дороги А13 от Медуми до Литовской границы.