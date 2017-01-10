Как сообщает сайт Бюро по надзору за закупками, 28 декабря компания Latvijas Valsts ceļi заключила договор на реконструкцию трассы A13 Российская граница (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница (Медуми) на участке от Даугавпилса до Медуми (144.7 км - 156.4 км).
Право на реализацию работ по конкурсу получила компания Binders. Сумма договора на реконструкцию 11.7 км дороги составляет 12 411 117.09 евро. Согласно прописанным условиям, выполнить ремонтные работы фирма Binders должна в течение 300 дней с момента заключения договора.
Всего в рамках конкурса были получены предложения от двух претендентов.
Напомним, в прошлом году была завершена реконструкция дороги А13 от Медуми до Литовской границы.
Всего в рамках конкурса были получены предложения от двух претендентов.
Напомним, в прошлом году была завершена реконструкция дороги А13 от Медуми до Литовской границы.
В 89 гду стали реконструкция дорог Нечерноземья-строили именно так.Даже а программе Время показали.А для всех автовладельцев подняли налог
В 89 гду стали реконструкция дорог Нечерноземья-строили именно так.Даже а программе Время показали.А для всех автовладельцев подняли налог
С какого боку вы считаете меня приверженцем советской власти?
Полагаю, что исследовав своё гендрево, вы найдёте там своего пращура - красного стрелка, который эту власть устанавливал.
Что касаемо дорог, то мы 25 лет по ним ездим, лишь латая - это ХАЛЯВА от совка.
Сами-то мы только пистеть умеем, много дорог за 25 лет построили? То-то!