С 2012 года в Даугавпилсе самоуправление организует курсы латышского языка для горожан. Согласно статистике, интерес к ним жителей в прошлом году вырос в два раза. Если в 2015 году было организовано 15 групп, то в 2016 их было уже 30. Всего за последний год 485 обучающихся получили документы об окончании курсов. На программу было потрачено 25 812 евро.

Курсы организуют для тех жителей нашего города, которые не имеют возможности обучаться на курсах от Агентства занятости или на каких-либо других курсах. Особое внимание уделяется тем, кто планирует получить Латвийское гражданство.