В Даугавпилсе самым популярным именем для новорожденных мальчиков снова стало имя Артем. В 2016 году это имя получили 13 мальчиков (в 2015 году было зарегистрировано 27 Артемов, в 2014 - 29, в 2013 - 35). Второе по популярности имя - Максим.

Среди женских имен самым популярным в 2016 году оказалось имя София (Так назвали 10 девочек). Второе распространенное имя - Ксения.

Также среди имен, которые пользуются популярностью у родителей, выбирающих имя ребенку: Никита, Александр, Тимур, Роберт, Алиса, Милана, Арина, Дарья.



Давали в прошлом году новорожденным и достаточно редкие имена: Алан, Алекс, Анри,Андис, Арвилс, Данс, Дарий, Гатис, Элиас, Эрнест, Габриэль, Клим, Стефан, Сигурд, Альбина, Анита, Анжелика, Бирута, Даце, Эгия, Эверита, Лея, Сарра, Стефания, Виола, Виталина.