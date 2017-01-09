Государственная пожарно-спасательная служба подвела итоги минувшего года. Количество пожаров в Латвии по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 10%. Больше всего возгораний в прошлом году было зарегистрировано в Риге и ее окрестностях - 3714.

В свою очередь среди республиканских городов лидером стал Даугавпилс. Всего в нашем городе за прошлый год потушен 601 пожар. Не отстает и Даугавпилсский край. Он стоит на первом месте по количеству пожаров в краях страны. В нашем крае пожарные выезжали тушить огонь 248 раз.



По сравнению с прошлым годом в стране увеличилось и количество погибших в огне. Жертвами стали 95 человек. Из них 68 мужчин и 27 женщин. И тут снова среди республиканских городов Даугавпилс лидирует - 8 погибших. В Краславском крае за прошлый год сгорели пятеро человек.