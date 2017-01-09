На минувшей пресс-конференции в городской думе руководитель Даугавпилсского ЗАГСа Х. Солдатенок ознакомила представителей местных СМИ и присутствующих депутатов с ситуацией городе за прошедший год. По многим основным показателям она, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Пары стали реже регистрировать свои отношения. В 2016 году в городе заключено 463 брака. Сокращается их количество уже второй год подряд (в 2015 году зарегистрирован 491 брак, в 2014 - 517).

В 49 случаях браки заключались с иностранцами. Но это не те иностранцы, которые остаются жить и работать в нашем городе. Это вторые половинки уехавших на заработки (а часто уже и на постоянное жительство) наших даугавпилчан. Ни для кого не секрет, что наши молодые люди часто приезжают со своими избранниками и избранницами для заключения брака именно сюда, потому что так свадьба обойдется дешевле ( не надо покупать билеты на самолет всей родне, да и банкет в той же Англии обойдется молодым в разы дороже). Количество даугавпилчан, заключивших брак с иностранцем, можно, пожалуй, сразу приплюсовать к статистике покинувших Латвию навсегда.



Детей родилось в прошлом году меньше - всего 778. Причем, в ЗАГСе поясняют, что в это количество могут входить и дети других самоуправлений, т.к. в статистику Даугавпилсского отделения входят данные не о количестве родившихся в городе детей, а количество регистраций рождения, куда включаются новорожденные, чьи рождение просто зарегистрировано в городском ЗАГСе.



В минувшем году родилось 424 мальчика и 354 девочки. Родились мертвыми 10 малышей, что на 1 случай больше, чем годом ранее. К слову, количество погибших новорожденных увеличилось почти в два-четыре раза в течение последних четырех лет (2014 год - 2 мертворожденных, 2013 год - 4, 2012 - 5).



Уже пятый год подряд растет количество смертей в городе. В 2016 году зарегистрировано 1259 смертей, в 2015 - 1201, в 2014 - 1142, в 2013 - 1198). Причинами смерти часто становятся болезни сердца и онкология. Не уменьшается и количество самоубийств - 26.



В то же время на сайте городской думы мы читаем совсем другое. "Благодаря усилиям городской администрации наметились положительные тенденции: количество детей в семьях горожан увеличивается. К примеру, в 2015 году второй ребёнок родился у 250 семей, а в 2016 – у 311, третий малыш в 2015 –ом появился в 60 семьях, а в прошлом году – у 91-й. Растёт количество выездных свадеб (с 38 в 2015 году до 44 в 2016), а с созданием дополнительных зон отдыха эта цифра будет только возрастать. За счёт оказания платных услуг и других видов деятельности отдел пополняет городскую казну и имеет возможность делать подарки молодым семьям и новорождённым." С одной стороны, статистические данные верные, но они не отражают реальную ситуацию в городе, а наоборот вводят в заблуждение жителей. Дума хвалится, что в семьях родились вторые и третьи дети, но ни слова не говорит о том, что в целом количество родившихся детей уменьшилось; бодро рапортует о том, что увеличилось количество выездных свадеб, и молчит о том, что общее количество зарегистрированных браков стало меньше. Самоуправление почему-то решило выдвинуть на первый план второстепенные данные, и умолчать об основных. А они страшные: жителей умирает больше, рождается меньше, новорожденные чаще умирают (и это, как нам любят повторять, в развитой Европейской стране). Браки с иностранцами кричат об отъезде навсегда этих семей. Вот вам и снова два Даугавпилса: официальный (с манипуляциями со статистическими данными) и реальный (тот, который видит каждый житель нашего города). Но городская власть усиленно пытается нас убедить в том, что черное - это белое.