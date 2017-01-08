В Латгалии от мороза пострадала 82-летняя женщина. Как сообщила руководитель отдела по связям Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, Дочь пострадавшей, которая живет в Риге, попросила соседа навестить мать, и тот обнаружил пожилую женщину с серьезным переохлаждением тела. Пенсионерку передали медикам.

В целом только за 6 января в Латвии пострадали от мороза 7 человек. Им была оказана медицинская помощь. И. Букша подчеркнула, что холода особенно опасны для пожилых людей, которые живут одни и не могут себе помочь в критической ситуации, например, упав на улице. Медики призывают людей, чьи пожилые родственники живут на селе, позвонить им, съездить навестить и обеспечить дровами. Также СНМП призывает не проходить мимо упавших на улице людей, а подойти к ним и предложить помощь.