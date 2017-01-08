С 31 декабря по 6 января в Центр судебной медицинской экспертизы доставлено 11 тел людей, причиной смерти которых стало переохлаждение организма.



От холода умерло шесть мужчин и пять женщин. Самым старшим из умерших был 86-летний мужчина, тело которого обнаружено в одном из частных домов Риги. Алкоголь он не употреблял.



В Рижском регионе замерзло три человека, в Курземе — два, в Латгале — шесть. Пятерых умерших нашли в поле, в том числе четверых — в Латгале. Трое человек обнаружены на улице, один — в подвале, еще одного нашли на дороге.



Таким образом, с 1 сентября в Латвии от холода умер 51 человек.