4 января комиссия в составе специалистов самоуправления – художников, дизайнеров и архитекторов провела первое выездное заседание по оценке работ, присланных на традиционный конкурс Рождественского оформления города. В этом году он проходит под девизом «Сердечное Рождество».

Таким названием продиктовано использование сердечек как символа добра, любви и одного из основных элементов праздничного украшения Даугавпилса. По мнению членов комиссии, горожане тоже постарались. Многие украсили дома, окна, балконы, однако по Положению в конкурсе могли участвовать учебные учреждения, коммерческие структуры, институции государства и самоуправления.

Всего на конкурс было подано 23 заявки. Наиболее широко представлены учебные учреждения. Обычно в украшении своих зданий и территорий участвуют и дети, и взрослые. В ход идут материалы самые разнообразные, но соответствующие тематике конкурса. Некоторые используют в оформлении сказочные сюжеты.

Детско-юношеский центр «Яуниба» искусно оформил внутренний дворик, благо есть где разгуляться. Под елями нашлось место для скамейки релаксаций, а обычная теплица превратилась в теремок. В украшении фасада применялись старые виниловые пластинки, диски, одноразовая посуда.

Члены комиссии такой подход оценили, потому что использование бывших в употреблении материалов – одно их условий конкурса.

Комиссия продолжит свою работу до 20 января. Результаты будут оглашены в зале заседаний Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) 27 января в 14:00. Приглашаются все участники конкурса.