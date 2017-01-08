Отмечая день рождения выдающегося латышского керамика Петериса Мартинсона (1931 – 2013), в видеозале Даугавпилсского Центра искусств им. М. Ротко с 24 января до 6 февраля будут демонстрироваться аудиовизуальные свидетельства о художнике и его творческой деятельности.

2016 год в арт-центре Ротко прошёл под знаком 85-летия со дня рождения П.Мартинсона. Этому событию был посвящён цикл мероприятий, среди которых I Латвийский международный биеннале керамиков на приз Мартинсона.

Ко дню рождения мастера, 28 января, приурочены мероприятия, которые позволят оценить его богатое наследие, прославившие художника мысли и работы. На протяжении двух недель в видеозале арт-центра Ротко можно будет видеть свидетельства, состоящие из фрагментов киножурнала и документальный фильм 70-80 годов 20 века из Латвийского государственного архива кинофотофонодокументов. В видеоматериалах можно будет увидеть работы керамика из серии «Полтавские прикосновения» (1976 – 1980).

Приглашаем поделиться воспоминаниями или свидетельствами (документами, фотографиями, перепиской, художественными работами) о Петерисе Мартинсоне и связанными с его именем, откликнуться и поддержать Центр Ротко в создании будущей экспозиции Дома П. Мартинсона.