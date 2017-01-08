Депутаты Думы рассмотрели вопрос об изменениях к Обязывающим правилам самоуправления «Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов».

Изменения предусматривают новые виды поддержки самоуправления. В размере 30% от фактической стоимости работ по восстановлению и замене входных дверей жилых домов и окон в местах общего пользования.

В размере 50% от фактической стоимости работ на восстановление систем горячей воды и теплоснабжения, 30% на восстановление кровли, если одновременно утепляется чердачное помещение.

Софинансирование этих мероприятий не требует передачи прав управления домом обществами собственников квартир или уполномоченными лицами.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской думы.