Депутаты Думы рассмотрели вопрос об изменениях к Обязывающим правилам самоуправления «Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов».
Изменения предусматривают новые виды поддержки самоуправления. В размере 30% от фактической стоимости работ по восстановлению и замене входных дверей жилых домов и окон в местах общего пользования.
В размере 50% от фактической стоимости работ на восстановление систем горячей воды и теплоснабжения, 30% на восстановление кровли, если одновременно утепляется чердачное помещение.
Софинансирование этих мероприятий не требует передачи прав управления домом обществами собственников квартир или уполномоченными лицами.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской думы.
В размере 50% от фактической стоимости работ на восстановление систем горячей воды и теплоснабжения, 30% на восстановление кровли, если одновременно утепляется чердачное помещение.
Софинансирование этих мероприятий не требует передачи прав управления домом обществами собственников квартир или уполномоченными лицами.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской думы.
Нет такой силы в Латвии, которая способна реанимировать экономику и вернуть людей.
Придётся тебе, стоявшему на баррикадах, выпить чашу"атмоды" до дна.