В самом конце декабря 2016 года в спортзале Русского лицея состоялся Новогодний турнир по каратэ "SOCHIN — 2016". Спортсмены соревновались в 3-х разделах - SUMO (борьба),KATA ( показательные выступления),KUMITE (поединки).В двух последних разделах применялись олимпийские правила WKF. Всего было представлено 27 комплектов медалей,которые и завоевали спортсмены. К сожалению травмы и болезни не позволили принять участие в соревнованиях всем ученикам клуба.

Кроме этого были подведены итоги уходящего 2016 года для каратэ клуба SOCHIN (президент Сергей Иванько)

Итоги года для клуба SOCHIN оказались отличными.

За 2016 год спортсмены выступали на 17 -ти международных состязаниях,где неоднократно становились победителями и призерами.

В апреле 2016 спортсмены SOCHIN достойно выступили на Чемпионате Европы по Каратэ шотокан (Нюрнберг, Германия), где стали чемпионами, призерами и в первый раз выступили в командном КАТА, (проигрыш команде Швейцарии и достойное 4 место).

Также в апреле ученики клуба замечательно показали себя на Jurmala Grand Prix (WKF),где практически вся команда стала призерами.

В октябре 2016 спортсмены отлично выступили на 24 Чемпионате Мира по Каратэ шотокан ( Бургас,Болгария). Как в индивидуальном, так и в командном видах добились успеха. В категории до 62 кг,(юниоры),- Чемпион Мира - Денис Куранов.

В ноябре спортсмены клуба завоевали награды в первый раз проходившем в Риге международном Чемпионате - LATVIA OPEN 2016 ,где по правилам WKF состязались спортсмены из 11 стран .

Также в ноябре спортсмены, занимаясь по 4 раза в день (в спортзале 15 шк.г. Риги) прошли двухдневный практический семинар знаменитого мастера каратэ - Садасшиге Като. Особенно семинар пригодится старшим ученикам, которые в будущем будут сдавать экзамен на ЧЕРНЫЙ ПОЯС . Как известно, Садасшиге Като сдать экзамен - очень не просто. У Като нет программы. Он требует знать все.

В декабре 2016 ученики SOCHIN выступали на престижном чемпионате - Витебский Тигр- 2016 WKF (Витебск,Беларусь), где также получили заслуженные награды. Особенно достойную - бронзу в командном кумите (стенка на стенку). Отлично показала себя в судействе Александра Лебедека.

Кроме этих чемпионатов спортсмены SOCHIN выступали и в других не менее престижных соревнованиях - Baltic states karate Championship (Радвилишкис,Литва),- Ippon CUP (Добеле,Латвия) и так далее. Ученики клуба всегда становились победителями и призерами.

В июле 2016 практически все спортсмены клуба совместно с учениками других клубов тренировались на спортплощадках летнего лагеря, на берегу моря (Рониши,база РТУ), где за 10 дней постигали сложности техники каратэ и сдали экзамен на пояса.

В сентябре состоялся семинар по правилам судейства соревнований WKF (организатор - Latvias Karate Federācija), где интенсивно обучались правилам судейства и сдали экзамены -С.Иванько, А.Лебедека, С.Кудлис, Д.Куранов.

По итогам выступления на Чемпионате Европы и Юрмала Grand, спортсмены SOCHIN были награждены в Даугавпилсской Думе. По оценке вице-мэра Я.Дукшинского, клуб SOCHIN один из лучших не только в Латгалии, но и в Латвии.

В феврале 2016 тренер Сергей Иванько, пройдя сложный курс обучения, получил 1 дан (черный пояс) по КОБУДО (оружие).

В Даугавпилсе SOCHIN в 2016 году традиционно организовал и провел 3 международных турнира ,- Чемпионат Латвии по каратэ JKA, - Чемпионат по каратэ г. Даугавпилса,- Чемпионат " Золотая Осень -2016."В этих соревнованиях участвовали сотни спортсменов из Латвии,Литвы,Беларуси.

Главное - SOCHIN много и успешно выступает именно на соревнованиях по олимпийским правилам WKF (World Karate Federation), которые сложнее, требуют больше выносливости и точной техники ударов от спортсменов.

В итоге - сложилась сильная и дружная команда спортсменов и родителей SOCHIN, где один за всех и все - за одного.

По итогам года было награждено кубками 16 спортсменов ,наиболее сильные из которых - Денис Куранов, Ева Элтермане, Сергей Кудлис, Алиса Иванько, Арманд Гросберг, Николай Романцевич.

Приз Года - Кубок лучшего в КУМИТЕ получил Денис Куранов. Лучшая в КАТА - Ева Элтермане.

Отдельного награждения удостоились родители спортсменов, которые помогали спортсменам в дальних поездках. Это — В.Романцевич, Е.Элтермане, И.Гросберг, В.Шиман и другие.

Специальным призом за настойчивость в освоении каратэ отмечена Эвелина Артимовича.

Отдельным призом награжден самый маленький, но старательный ученик - Арсений Еремин, которому исполнилось всего 5 лет.

Тренеры SOCHIN каратэ клуба выражают большую признательность за поддержку, которую оказали клубу, администрации Думы Даугавпилса, Спортивному Департаменту, родителям спортсменов.