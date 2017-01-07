Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился Сын Божий.
Редакция портала Nasha.lv от всего сердца поздравляет вас, дорогие читатели, с Рождеством Христовым! Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией, умиротворением, верой в прекрасное и любовью. Пусть на сердце будет легко и спокойно. Безграничного счастья вам, крепкого здоровья, искренности и доброты! С Рождеством Христовым!
Православные,проснувшись от комунистичекого безумия с отрицанием религии и преследований верующих,вдруг возомнили.что у них есть право в окупированных странах лезть со своим,еще выходные требовать.
в советское время были специальные дежурства на религиозных праздниках.Если заметили в церкви-мог за один день вылететь с ВУЗа или работы
Православные,проснувшись от комунистичекого безумия с отрицанием религии и преследований верующих,вдруг возомнили.что у них есть право в окупированных странах лезть со своим,еще выходные требовать.
в советское время были специальные дежурства на религиозных праздниках.Если заметили в церкви-мог за один день вылететь с ВУЗа или работы
Они в былые времена гадили народу всеми способами, гадят и сейчас.
Кто знает какой веры
Как старый пенс помню-на ул Середы в здании,где теперь Даутком.были какие-то партийные курсы.
Тебеподобные там мастурбировали на ленинскую рожу и мечтали как ИМ будет хорошо при комунизме.
Но выйдя они вступали в Самую Большую Лужу в Даугавпилсе.Она тянулась на целый квартал-от ул Дарзу до Сигулдас.
сздания выходили по кирпичам.Сорвался-советская обувь развалиалась а импортная порттилась.
Так у комунистов не сходилась теория и практика