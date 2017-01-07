Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился Сын Божий.

Редакция портала Nasha.lv от всего сердца поздравляет вас, дорогие читатели, с Рождеством Христовым! Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией, умиротворением, верой в прекрасное и любовью. Пусть на сердце будет легко и спокойно. Безграничного счастья вам, крепкого здоровья, искренности и доброты! С Рождеством Христовым!