Рождественское послание Преосвященнейшего Александра, епископа Даугавпилсского и Резекненского, боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви.

Рождество Твое,Христе Боже наш,возсия мирови светразума…(Тропарь Рождества Христова)Возлюбленныео Господевсечестные отцы,боголюбивыеиноки и инокини,христолюбивые братья и сестры!Сердечно поздравляю вас в сию тихую, но всерадостную ночь Рождества Христова со спасительным для всех нас сошествием на землю Второго Лица Святой Троицы – Слова Божия!«Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).Из Священного Писания мы знаем, что Бог есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин. 1:9). Но сей свет, способен видеть не всякий. Лишь приходящий ко святой церкви Христовой озаряется светом познания Бога. Свет Божий просвещает духовные очи человека, омраченные греховной пеленой. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно» (Мф. 6: 22-23).Святитель Иоанн Златоуст поясняет для нас эти богодухновенные слова так: «Как касательно тела мы наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, так и касательно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочим способностям, то чем смотреть будем?» Свет небесный в эту святую ночь осиял телесные, паче же духовные очи скромных пастырей бессловесного стада и привёл их к лицезрению Богомладенца Христа.Если же человек пребывает вне церкви, то его душа слепа и невосприимчива к духовному миру и Божественным призывам. Такой человек живет заботами лишь о материальных благах и не может быть истинно счастлив ни во временной жизни, ни в вечности. Именно к таким людям стучались Иосиф и Дева Мария и просились на ночлег. Но те остались глухи к просьбам старца и плодоносящей Богоматери!Будем же, чада мои, устремляться к горнему, будем просить Всемилостивого Спаса нашего и Его Пречистую Матерь просветить наши души светом Богопознания, умягчим наши сердца для восприятия этого драгоценнейшего дара – через благие дела на пользу наших ближних! Будем прилежны в молитве на всякий час, прося Господа Бога о мире всего мира, о стране нашей Латвийской, ее власти, воинстве и народе; о благостоянии святой Латвийской православной церкви и благоденствии нашего предстоятеля – Высокопреосвященнейшего митрополита Александра.В сию всерадостную ночь Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа я желаю вам, дорогие мои, мира в ваших семьях, благословения Божия в несении тягот сего жития и неизреченного сияния небесного в душах ваших!Пусть наступившее Новолетие будет мирным и обильным благостию Божиею! Благословение Господне да пребудет на всех вас!Божией милостию, смиренный Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский.Уважаемые даугавпилчане!Дорогие братья и сестры!Искренне рад поздравить вас с великим церковным двунадесятым праздником Рожества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!Праздник сей прежде всего служит напоминанием о том, что Бог Отец за любовь к человеку и ради искупления человека от его грехов послал в мир Сына – Спасителя и Избавителя. Как свидетельствует евангелист: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3;16). Бог стал человеком, чтобы человек в предоставленном ему бесконечном духовном совершенстве возносился вверх, до высот небесных, к Богу.Стремление же к совершенству обогащает ум и сердце человека, просвещает душу. Обогащает для того, чтобы человек, христианин, мог постоянно сверять свой путь, соответствует ли он Божьему Закону, Божиим заповедям, наставлениям Святых отцов Христовой церкви. Просвещает, чтобы человек всегда видел и разумел существенную разницу между временным явлением и вечным источником сияния Божьего света.Пусть никто не хвалится ни плотской мудростью, ни физической силой, ни скоротечным богатством. Всё это проходит и без следа исчезает. Будем хранить и умножать в своей душе лишь только то, что имеет непреходящее, незыблемое, нетленное значение. А это давно известные всем нам духовные ценности: вера в Бога, вера в силу Божией Премудрости, любовь к своему ближнему. Будем стараться укреплять веру, молиться, творить добрые дела, ибо только таковым образом можем прийти к предназначенной Богом конечной цели – вечной жизни в Его Небесном Царствии. А на нашу земную, бренную, страстную жизнь будем смотреть как на начало, предуготовленное для нашего избавления и спасения. Начало к обновлению душевной и сердечной чистоты, в надежде на новую жизнь, где не будет места ни печали, ни воздыханию, ни болезни, ни смерти.Желаю вам провести эти святочные дни в бодрости духа, молитве и в непрестанной христианской любви к своим ближним. Желаю Божьего благословения и существенных результатов во всех ваших благих творческих начинаниях!В наступившем гражданском Новолетии – 2017 году – желаю телесного здравия, благоденствия, вам лично, семье вашей и вашим сотрудникам!Слава, Господи,Рожеству Твоему!С любовью во Христе:о. Алексий Жилко,председательЦентрального Совета ДПЦЛДаугавпилс, Латвия, 2017 год,Рожество Христово