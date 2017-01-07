Латвийский Красный Крест обращается к жителям города с просьбой в это холодное время оказать теплую помощь тем, у кого нет дома!

Приносите теплые носки, рукавички, шапки, свитера, кружки, ложки, тарелки или чашки для супа, варенье, мёд, сухие супы и каши (заливаемые кипятком), чай и хлебцы в социальный приют (Шаура 23) или в наши помещения К.Валдемара 13 (вход со двора) т.65457357 в рабочие дни с 10 - 15.00 или 18Новембра 161 (пд арку в подвал) ввторник, среда, четверг с 15.00 - 18.00.



Люди будут Вам благодарны!



Дополнительный телефон для справок 29477790