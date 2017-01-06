Крестьянский союз Латвии (КСЛ) выступит против так называемых депутатских квот в бюджете будущего года, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" лидер партии Аугуст Бригманис.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) признает, что именно по его вине сумма, распределенная через депутатские квоты, достигла небывалых размеров — 20 млн. евро.



Первой ошибкой СЗК в минувшем году Бригманис считает непоследовательность в сфере налогов. Внутри партии были сомнения по налоговым вопросам, но они не были услышаны, хотя премьер-министр Марис Кучинскис сумел эффективно отреагировать и исправить ситуацию.



Ошибкой было и принятие бюджета ночью. Рассмотрение бюджета должно длиться несколько дней, признает Бригманис — тогда прения будут более качественными.