Крестьянский союз Латвии (КСЛ) выступит против так называемых депутатских квот в бюджете будущего года, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" лидер партии Аугуст Бригманис.
Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) признает, что именно по его вине сумма, распределенная через депутатские квоты, достигла небывалых размеров — 20 млн. евро.
Первой ошибкой СЗК в минувшем году Бригманис считает непоследовательность в сфере налогов. Внутри партии были сомнения по налоговым вопросам, но они не были услышаны, хотя премьер-министр Марис Кучинскис сумел эффективно отреагировать и исправить ситуацию.
Ошибкой было и принятие бюджета ночью. Рассмотрение бюджета должно длиться несколько дней, признает Бригманис — тогда прения будут более качественными.
Первой ошибкой СЗК в минувшем году Бригманис считает непоследовательность в сфере налогов. Внутри партии были сомнения по налоговым вопросам, но они не были услышаны, хотя премьер-министр Марис Кучинскис сумел эффективно отреагировать и исправить ситуацию.
Ошибкой было и принятие бюджета ночью. Рассмотрение бюджета должно длиться несколько дней, признает Бригманис — тогда прения будут более качественными.
Это не покаяние, это констатация собственной и партийной бесхребетности.
И надо не "каяться", надо исправлять то, что по вашему головотяпству нагажено.
А вот когда исправите и сделаете лучше, милости просим, примем и покаяние и отставку.
Dzird par grūtdienīšu raudām,
Tūdaļ kabatā bāž roku,
Izvelk savu - nēzdodziņu.
Так быстро выдохся? Зови. Помогу.
Это не покаяние, это констатация собственной и партийной бесхребетности.
И надо не "каяться", надо исправлять то, что по вашему головотяпству нагажено.
А вот когда исправите и сделаете лучше, милости просим, примем и покаяние и отставку.
А вы предполагаете, что срать, косячить и бесприделить, будем мы, а думать, исправлять и подтирать за нами, предоставим Богу?
Кучеряво смотрю вы пристроились. Не маленькие, сами гадим, нужно учится самим и исправлять, не фиг из Бога, делать "шестёрку".
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Пшёл нах, сущеглупый, лживый лотышёк! Нечего нам ждать хорошего от вас,свинопасов, для нас- русских Латвии.