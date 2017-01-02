3 января прокуратура передает в суд дело жителя Даугавпилса, бывшего ополченца Донбасса Артема Скрипника. К прежним обвинениям в «незаконном участии в боевых действиях за пределами Латвии» добавились новые — преступления против мира и человечества, участие в актах геноцида, военные преступления.

За пояснениями Baltnews.lv обратился к адвокату обвиняемого Имме Янсоне.



— Обвинение против моего подзащитного изначально было очень шатким и грозило развалиться, как карточный домик, — сказала адвокат. — Дело в том, что статья 77 Уголовного закона ЛР, которая наказывает за самовольное участие в боевых действиях за рубежом, была принята лишь феврале 2015 г. К тому времени Скрипник уже находился на территории Российской Федерации. Осенью 2014 г. он получил тяжелое ранение под Луганском, после чего просто физически не мог воевать, рука и нога у него до сих пор частично обездвижены.



Закон, как известно, обратной силы не имеет, и для тех, кто инициировал это дело, замаячила неприятная перспектива оправдания Скрипника в суде. Думаю, именно поэтому прокуратура, хватаясь за соломинку, прибегла к статье 89 прим, часть вторая, которая карает за преступления против мира и человечества, участие в актах геноцида, военные преступления. Статья предусматривает очень суровое наказание: минимальное — 10 лет лишения свободы, «потолок» — пожизненное заключение. Но я уверена, что к моему подзащитному эти обвинения не имеют никакого отношения, и мы опровергнем их в суде.



Кроме того, чтобы осудить Скрипника по статье 89 прим, надо признать ополчения ДНР и ЛНР преступными организациями, созданными специально для совершения преступлений против человечества и прочих злодейств. Так гласит закон. Но ни одна институция Европейского союза не признала ДНР/ЛНР преступными либо террористическими организациями, — отметила Имма Янсоне.



Ситуацию также прокомментировал общественный активист Владимир Линдерман, занимающийся судьбой Скрипника с момента его ареста.



— Такое впечатление, что в Латвии решили устроить что-то наподобие Гаагского трибунала, где в роли Милошевича — обычный парень из Даугавпилса. Обвинения Скрипнику предъявлены те же, что и покойному лидеру сербов… Думаю, за этим стоит желание не только наказать конкретного человека, но и подбросить очередную вязанку хвороста в костер антироссийской истерики. Ведь если Скрипника, вопреки фактам, здравому смыслу и международному праву, осудят, допустим, за военные преступления, то что получается? Получается, что Россия, помогая республикам Донбасса, тем самым помогает военным преступникам, ату ее!.. В общем, эти новые обвинения — не правовой, а чисто пропагандистский ход, — считает Линдерман.



Житель Даугавпилса Артем Скрипник был задержан Полицией безопасности на территории Латвии в феврале 2016 г. и помещен в Рижскую центральную тюрьму, где находится по сей день.