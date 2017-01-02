По итогам открытого конкурса, проведенного Даугавпилсской городской думой, две фирмы - Latgales Ceļdaris и Moduls interjers - начнут работы по строительству нового променада в Стропах, а также займутся монтажом осветительного оборудования.

По итогам конкурса, Latgales Ceļdaris обеспечит строительство променада за сумму 628 431 евро (без учета НДС), в свою очередь, Moduls interjers - поставит освещение за 18 564 евро без учета НДС.



В конкурсе на строительство променада участвовали восемь претендентов, а готовность обеспечить освещение высказали четыре претендента.

Согласно проекту, Стропский променад протянется примерно на три километра вдоль Большого Стропского озера от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа Stropu vilnis. Он будет включать в себя как зоны для прогулки, так и места для активного отдыха. Проектированием променада занималась компания Arhis, сам проект планируется реализовывать поэтапно.



По данным Регистра предприятий Латвии, зарегистрированная в Даугавпилсе фирма по строительству дорог и мостов, SIA "Latgales Ceļdaris", прошлый год завершила с оборотом в 5,606 млн. евро и с убытками в размере около 393 тысяч евро. Все доли капитала в SIA принадлежат литовскому предприятию "Panevežio Keliai". В свою очередь, зарегистрированная в Риге SIA "Moduls interjers" учреждена в 2007 году. Оборот предприятия в прошлом году составлял 18,98 миллиона евро, прибыль - 1, 42 миллиона евро. Moduls interjers в равных долях принадлежит предприятиям IVN Finance, Zink Invest и MM investīcijas.