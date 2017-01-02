В Новогоднюю ночь в Латвии произошло 4 пожара, вызванных пиротехникой, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.



В 00.33 в Даугавпилсе на ул. Аугуста пожарные выехали на вызов. Там возгорание вызвала петарда, которая залетела на балкон.

Похожий случай произошел в праздничную ночь и в столице. В 00.15 петарда залетела на балкон третьего этажа дома на ул. Ростокас в Риге, вызвав пожар.



Также в Латгалии в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда. Подросток получил перелом пальцев и ожоги ладони. Он был доставлен в больницу.



В 23.42 в Риге пожар возник на балконе пятого этажа девятиэтажного дома на ул. Виршу в Риге. Мужчина 82 лет получил ожоги рук.



Через 12 часов после полуночи пожар возник на ул. Ливземес в Саласпилсе, где петарды пускали с крыши общественного здания, и загорелся ящик с пиротехникой.