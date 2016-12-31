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В ДАУГАВПИЛСЕ
Новогоднее поздравление председателя краевой Думы Янины Ялинской
31.12.2016 01:03 | Автор: nasha.lv/Alise Plus TV
Фото: Alise Plus TV
Председатель Даугавпилсской краевой Думы Янина Ялинская поздравляет с Новым 2017 годом!
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Гривская поликлиника подготовилась к новому году! (14)
Кто учит нас и поучает (35)