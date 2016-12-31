Вот и прошел еще один год в жизни каждого из нас и жизни нашего любимого города. Насколько он был удачным, каждый из нас оценит сам.

Все минувшие 365 дней были разными: одни приносили радость, другие заставляли задуматься. Но все они добавили что-то свое в копилку нашей памяти и чему-то научили. Ну а в будущий год мы будем смотреть с надеждой только на лучшее.



Пусть год Красного Огненного Петуха обойдется без потрясений, пусть в нашу жизнь придут долгожданные благополучие, стабильность и уверенность в будущем.



Пусть улицы любимого города будут полны спешащих молодых людей, в домах не будет темных окон, пусть везде во дворах играют дети, пусть наши старики не болеют и чаще улыбаются, и ни у кого не будет поводов хмуриться.



С Новым 2017 годом вас, дорогие!