Сегодня ночью примерно в 1.50 в бэби-боксе Резекненской больницы был оставлен новорожденный мальчик весом 2,8 кг, сообщила представитель больницы Лаура Сондоре-Строде.

Младенец помещен в детское отделение больницы, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.



Оформляются необходимые документы для доставки ребенка в Восточнолатвийский перинатальный центр.



Бэби-бокс в Резекненской больнице был открыт в 2012 году. Вскоре после открытия здесь был оставлен один ребенок, которого позже забрала родная бабушка, и второй — в феврале 2016 года.



В Даугавпилсе также при больнице существует Baby Box, где мать, которой ее ребенок по какой-то причине оказался не нужен, может оставить младенца. Он был открыт 28 января 2011 года.