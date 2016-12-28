Для отдельных категорий клиентов Социальной службы - детей и взрослых – заготовлено около 3 000 подарков: сладости и продуктовые наборы. Традиционно с праздниками поздравляют горожан, которые пользуются услугой надомного обслуживания. Выдавать подарочные пакеты социальные работники начали с 22 декабря.

Сейчас подарки вручают детям до 14 лет включительно из семей со статусом малоимущей, а с нового года, согласно изменениям в Обязывающих правилах Даугавпилсской думы, к ним добавятся дети того же возраста из малообеспеченных семей.

Правилами предусмотрено также продление срока выдачи подарков до 31 января следующего года. Следует отметить, что в уходящем году самоуправление приняло поправки к ряду Обязывающих правил, которые касаются социальной сферы. Они, в частности, расширяют список людей, которым необходима финансовая и материальная поддержка, увеличивают размер пособий, вводят дополнительные компенсации, сокращают срок присвоения статуса малоимущего и малообеспеченного. С 1 января 2017 года большее количество пожилых жителей Даугавпилса смогут воспользоваться льготным проездом в городском общественном транспорте. В данный момент в Социальной службе идёт активная работа по сбору и обработке документов для выдачи проездных билетов многодетным семьям и лицам, достигшим пенсионного возраста 63 года. Для них проезд будет бесплатным, а получающие досрочную пенсию поедут за полцены.

Пенсионерам 63-х лет выдача бессрочных проездных билетов начнётся со 2 января 2017 года. Получить новогодние подарки можно в помещениях Социальной службы по ул.Виенибас,8 и Кр.Валдемара,13 по рабочим дням.