C 1 января 2017 года вступает в силу новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь, устанавливающая новые единые ставки консульских сборов за рассмотрение ходатайств о выдаче въездных виз Республики Беларусь: индивидуальной визы (независимо от кратности въездов) - 60 евро, групповой визы – 10 евро с человека.

При этом для граждан Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, а также лиц без гражданства (в том числе неграждан), документированных проездными документами указанных стран, за рассмотрение ходатайств о выдаче транзитных (тип В) и краткосрочных (тип С) виз размер консульского сбора повышаться не будет и останется на прежнем уровне, сбор за рассмотрение ходатайств о выдаче долгосрочной визы (тип D) снизится со 150 до 60 евро.

При рассмотрении ходатайств о выдаче виз всех типов и кратности в срочном порядке ставка консульского сбора увеличивается на 100 процентов, т.е. на практике для краткосрочных однократных виз увеличение ставки остается на прежнем уровне, для долгосрочных она составит 120 евро, против 175 евро предыдущих.

Решение белорусской стороны об установлении новых ставок консульских сборов является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Республику Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма.