Даугавпилсский театр предлагает своим зрителям последнюю в этом году акцию, посвященную приближающимся праздникам.



28 декабря с 11:00 до 18:30 в кассе театра и в интернете на www.bilesuparadize.lv можно приобрести по особо выгодным ценам билеты на январские спектакли:



«Поговорим?» (7 января) - скидка 20 процентов;



«Пять вечеров» (13 января) - скидка 40 процентов;



«Опасный поворот» (14 января) - скидка 30 процентов;



«Детектор лжи» (20 января) - скидка 10 процентов;



«Голый король» (25 января) - скидка 10 процентов.