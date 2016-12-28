Дорогие жители Латгалии, дорогие даугавпилчане!
Благодарим вас за сочувствие и поддержку, оказанные в свете последних трагических событий – убийства в Анкаре российского посла А.Г.Карлова и катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.
Благодарим вас за сочувствие и поддержку, оказанные в свете последних трагических событий – убийства в Анкаре российского посла А.Г.Карлова и катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.
Спасибо всем небезразличным, кто в эти дни приносил цветы и зажигал свечи, оставлял записи в книге соболезнований, сочувствовал родственникам и близким погибших и просто в эти тягостные минуты был мыслями и сердцем с Россией и российским народом.