Дорогие жители Латгалии, дорогие даугавпилчане!

Благодарим вас за сочувствие и поддержку, оказанные в свете последних трагических событий – убийства в Анкаре российского посла А.Г.Карлова и катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.

Спасибо всем небезразличным, кто в эти дни приносил цветы и зажигал свечи, оставлял записи в книге соболезнований, сочувствовал родственникам и близким погибших и просто в эти тягостные минуты был мыслями и сердцем с Россией и российским народом.