В декабре в Даугавпилсе начал вещание новый городской телеканал Alise Plus TV. В Даугавпилсе и районе его можно увидеть в бесплатном наземном телевидении, вскоре он появится и в кабельном телевидении Dautkom. По всей Латвии канал смотрят в пакете интерактивного телевидения Lattelekom на 189-м канале. Список операторов кабельных сетей, где можно увидеть Alise Plus TV, растет с каждым днем, охватывая всю Латвию.

Как рассказал "Нашей" директор канала Сергей Каратеев: "Первые дни вещания Alise Plus TV позади, и мы довольны результатами. Все намеченное на данный момент - удалось. Мы успешно стартовали, сейчас предлагаем зрителям музыкальные программы с самыми новыми и популярными клипами, интерактивные поздравления".



В ближайших планах канала - значительно усилить информационную составляющую в эфире. Канал передает новости Даугавпилса, Латвии и мира. В скором будущем на канале выйдут новые и интерактивные программы, участниками которых станут лидеры мнений по всей Латвии. Учитывая, что родиной Alise Plus TV, все же, является Даугавпилс, главное внимание будет уделено тем событиям, которые волнуют жителей города и района. Информационная служба канала намерена держать зрителя в курсе всех событий, предоставлять объективные мнения и качественную аналитику.



Напомним, что весной этого года Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) дал разрешение на открытие нового городского телевидения в Даугавпилсе. Владельцем телеканала является компания “Skaņas Atbalss”, входящая в состав медиа-холдинга Alise Plus, которым вот уже 23 года руководит Евгений Царев.



В конкурсе на создание телевидения в Даугавпилсе радиостанция Alise Plus победила в сложной борьбе. Рассмотрев предложения всех участников конкурса, члены Национального совета признали концепцию телевидения Alise Plus лучшей.