Сегодня католики отмечают сочельник - день накануне Рождества Христова и приготовления к великому празднику. День этот имеет целый ряд старых обычаев, не все из которых, к сожалению, соблюдают до сих пор.



Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды в этот день, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера. Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.