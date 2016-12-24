Как и каждый год для удобства пассажиров в эти зимние праздники будет увеличено количество рейсов трамваев и автобусов.

Будет увеличено количество трамвайных вагонов 22., 23., 29., 30 декабря в период времени с 9.54 до 14.10.



В Новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января пустят больше рейсов трамваев. Увеличат и количество вагонов.



Трамвай №1 от остановки "Ул. Бутлерова" будет отходить в 23.40, 00.10, 00.20,00.30, 00.40, 00.55, 1.10, 1.25, 1.40 и 2.00. В свою очередь в обратном направлении - от остановки "Дом Единства" трамвай будет отъезжать в 00.11, 00.41, 00.51, 1.01, 1.11, 1.26, 1.41, 1.56, 2.11, 2.31.



Будут пущены дополнительные рейсы и автобусов.



Дополнительные рейсы автобуса №17А (Автостанция – CSDD – Новый Форштадт) будут отправляться от АО в 00:05, 00:24, 01:30, 01:31, 02:05;



Планируется перенести время отправления от Автостанции автобуса №21 (АО – Новый Форштадт – Средняя Погулянка – Межциемс – Крепость – АО – Автопарк) и автобуса №22 (АО – Нидеркуны – Юдовка – Ругели – Новое Строение – Химия – Новые Стропы – Старые Стропы – Крыжи) с 01:05 на 01:35.



1 января будут отменены следующие рейсы автобусов:



№1 (АО – региональная больница – ДСР) отправление с АО в 06:25;

№4 (АО – Крепость – Межциемс) отправление от АО 05:15;

№7 (АО – Калкуны) отправление от АО в 05:25;

№8 (АО – Юдовка) отправление от АО в 05:40;

№10 (АО – Ругели) отправление от АО в 05:35;

№13А (АО – Крепость) отправление от АО в 05:25 и 06:20.