По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 18 декабря во время профилактического рейда для проверки был остановлен автомобиль Ford, которым управлял мужчина 1960 г.р.

Полиция установила, что у водителя не в порядке права, а также, возможно, он управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Позже подозрения подтвердились — в его организме констатировали более 1 промилле. Чтобы избежать наказания, нарушитель предложил работникам полиции 100 евро, за что и был задержан.



По делу начат уголовный процесс.