17 декабря в Витебске (Беларусь) в новом спортахалле Витебского Кадетского Училища состоялся престижный 15-й Чемпионат "Витебский Тигр WKF 2016".

Чемпионат является ежегодным,международным и очень сильным по составу участников. Проводился по Олимпийским правилам каратэ,которые будут применяться в Токио 2020.

Соревнования собрали более 300 спортсменов из Беларуси,России,Латвии,Литвы. Особенно много было спортсменов из России,даже из дальних регионов Сибири .

Латвию и Даугавпилс на Чемпионате Витебский Тигр представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).

Поединки в КАТА (показательные выступления) и в КУМИТЕ (бои) были очень напряженными из-за очень сильного состава участников. Но спортсмены SOCHIN также показали, на что способны.

Глеб Йодчик в КАТА не много не дотянул до призового места. Однако в КУМИТЕ заработал 3 место (бронза) .

Сергей Кудлис в КУМИТЕ, технично сражаясь, получил 2 место (серебро).

В одном из самых захватывающих разделов - командное кумите (стенка на стенку) в команде было 5 спортсменов разного возраста. Команда SOCHIN, достойно сражаясь, вышла в четвертьфинала,но проиграв команде Витебск-1, получила 3 место (бронза). Команда SOCHIN - Глеб Йодчик,Артур Игнатанс,Николай Романцевич,Арманд Гросберг,Сергей Кудлис.

Хорошо выступал Роман Герман,но в полуфинал не пробился.

Александра Лебедека на Чемпионате работала в судейской бригаде .

Из 20 клубов четырех стран SOCHIN с командой из 6 спортсменов занял 14 место.

По странам результат следующий.

1. Белорусь. 2.Россия. 3.Латвия. 4.Литва.

SOCHIN каратэ клуб выражает большую благодарность родителям спортсменов ,которые помогли в организации автотранспорта и размещении ,а также болели за наших спортсменов - Владимиру и Татьяне Романцевичам,Василию Шиману,Артуру Игнатансу.