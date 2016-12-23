В среду, 21 декабря 2016 года, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась первая персональная выставка картин «Свет в окне» Ефросинии Леле, члена Ассоциации свободных художников Латгалии. Поклонники и ценители живописи открыли для себя новое имя!

В тихое время Адвента Центр белорусской культуры открыл новое имя в творческой среде Даугавпилса – художницы Ефросинии Леле, уроженки Беларуси. Что символично, коллективная выставка Ассоциации свободных художников Латгалии открывала 2016 год в ЦБК, а персональная выставка члена Ассоциации закрывает год. Символично и имя художницы. Как известно, покровительницей и небесной заступницей земли белорусской почитается Евфросиния Полоцкая, в честь которой белорусы называют своих дочерей.

Е.Леле родилась в Браславском районе Витебской области. Такое красивое имя родители дали дочери в честь ее бабушки, а бубушку так нарекли в честь белорусской святой. В 1961 году семья переехала в Латвию. В Рижском училище Ефросиния получила специальность гравера. Много лет живет и работает в Даугавпилсе.

Однажды, в сентябре 2016 года, Ефросиния Леле пришла на персональную выставку художницы Велты Лоце, открывшую новый творческий сезон в Центре белорусской культуры. И скромно рассказала о том, что сама «пишет в стол». Руководитель ЦБК Жанна Романовская и председатель Ассоциации свободных художников Латгалии Мария Сафронова предложили посмотреть ее работы и, в случае положительной оценки, принять участие в декабрьской выставке. Так Ефросиния Леле стала членом Ассоциации свободных художников Латгалии, а ее картины впервые публично представлены широкому зрителю.

Выставка «Свет в окне» - дебют самодеятельной художницы, первая персональная выставка. Ефросиния Леле рисует со школьных лет, для себя, для души. Лишь, когда вышла на пенсию, целиком отдалась своему хобби - живописи. На выставке в ЦБК представлено 30 картин Е.Леле. Большая часть работ – красивейшие белорусские и латгальские пейзажи. Также широко представлена морская тематика, потому что Ефросиния еще маленькой девочкой, попав впервые на море, влюбилась в него на всю жизнь. Картины написаны маслом, излучают очень много света и тепла. Кстати, светом в окне для Ефросинии Леле стала живопись, поэтому выставка и названа «Свет в окне».

Открытие выставки прошло в очень теплой обстановке, при свете рождественской свечи. Художницу поздравили с успешным дебютом и желали дальнейших творческих успехов Ж.Романовская, М.Сафронова, художница и поэтесса Анастасия Сазанкова, друзья, коллеги и знакомые.

Замечательный музыкальный подарок для Е.Леле и всех гостей преподнесли Велта Лоце и Валерий Котегов, красиво исполнив лирические песни под гитару, а в качестве связок между песнями звучали стихи в исполнении Стеллы Григорьевой.

После торжественного открытия выставки зрители еще долго не расходились, любовались картинами, обменивались впечатлениями за чашечкой кофе и подпевали Любови Ковалевой, Надежде Свиркович, Марии Пометько, которые исполнили несколько белорусских народных песен для виновницы вечера и всех гостей.

Выставка «Свет в окне» будет открыта для всех желающих до 21 января 2017 года (с 9.00 до 17.00). Вход бесплатный.

Организатор: Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Ассоциацией свободных художников Латгалии.