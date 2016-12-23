На заседании думы депутаты рассмотрели вопрос о поддержке двух проектов: повышение энергоэффективности детсадов №5 и №3.

Оба учреждения находятся на Новом Форштадте. Планируется провести реконструкцию фасадов, вентиляционных систем, реконструкцию отопительной системы, а также замену окон и дверей.

Общая стоимость проектов составит в 5-ом саду 816 158 евро, а в 3-ем - 1 092 301 евро.



Завершилась процедура закупки и уже известны результаты. С победителями будут заключены договоры. Это фирмы “Belmast Būve” и “VANPRO”. Заявки проектов будут поданы на рассмотрение финансирования на следующей неделе. Правила Кабинета министров предусматривают возможность начать строительные работы до подачи заявки, поэтому депутаты думы рассматривают вопрос о займе для начала работ.