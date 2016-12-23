В соответствии с принятыми на очередном заседании Думы 8 декабря 2016 года поправками к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 4 "Признание семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченным", в дальнейшем клиентам учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”, которым был присвоен статус малообеспеченной семьи (лица) и которые желают быть признаны малообеспеченными непрерывно, будет предоставлена такая возможность.

Не менее, чем за 15 дней до окончания периода действия статуса клиенты смогут повторно обратиться в Социальную службу с заявлением о признании семьи (лица) малообеспеченными. Это касается тех клиентов, у которых нет никаких изменений в составе семьи, материальном или социальном положении в конце периода действия статуса по сравнению с началом действия статуса. Нередко такие клиенты Социальной службы были недовольны тем, что в действии присвоенного им статуса малообеспеченной семьи (лица) возникали перерывы, так как нельзя было подать новое заявление до окончания срока действия статуса. Pассмотрение заявления на продление статуса занимало время, в течение которого люди не могли получить полагающиеся им пособия и льготы. Теперь эта ситуация будет исправлена со вступлением в силу принятых изменений.

Напоминаем, что в соответствии с Обязывающими правилами Даугавпилсской городской думы № 4 "Признание семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченным", статус малообеспеченной семьи (лица) присваивается :

• на 6 месяцев – если в семье есть трудоспособные лица;

• на 12 месяцев – если в семье нет трудоспособных лиц;

• на 12 месяцев – если в семье трое и более детей.

Изменения вступят в силу после публикации в газете «Latvijas Vēstnesīs».