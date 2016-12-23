Сотрудники Даугавпилсской краевой думы решили в этом году порадовать прекрасными подарками к праздникам обитателей Центра социальных услуг “Pīlādzis".

Каждый сотрудник лично поздравил одного из жителей Центра подарком и подписанной поздравительной открыткой. Всего было подготовлено 70 подарков, в которых можно было найти сладости, теплые носки, кружки, карандаши и другие полезные и приятные сюрпризы.

21 декабря представители краевой думы навестили “Pīlādzis”, чтобы лично вручить подарки. Обитателей Центра порадовали выступлением дочки специалиста по общественных отношениям думы Ольги Смане, в свою очередь в роли Деда Мороза в этот раз ко всеобщей радости выступил четвероногий друг представительницы агентства “TAKA” Йоланты Бары маламут Бука. Стоит отметить, что у данной собаки уже есть опыт участия в различных мероприятиях и детски лагерях, а также работы с больными аутизмом и церебральным параличем.



Радость обитателей Центра “Pīlādzis” была искренней и неподдельной. Клиентка учреждения Диана представила стихи о Рождестве, которые сочинила сама. Представители думы получили в этот день и ответные подарки - красивые петушки, выполненные в технике оригами.



Даугавпилсская краевая дума благодарит обитателей Центра социальных услуг “Pīlādzis” за сердечный прием, а также директора Центра и персонал за поддержку и отзывчивость.