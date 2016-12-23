Чтобы обрадовать одиноких пенсионеров, проживающих в Циблском крае, социальная служба подготовила рождественский набор для каждого. В этом году число одиноких людей на пенсии выросло и это свидетельствует о негативной тенденции, сообщает Латгальское региональное телевидение.

Молодые люди уезжают отсюда, так как не могут найти работу. Многие выживают на пособия. Если Министерство благосостояния утвердит условия поправок, то уже в следующем году жителям края можно будет предложить три новых вида пособия.



В этом году социальная служба приготовила 91 подарок для пожилых людей. По сравнению с прошлым годом одиноких пенсионеров здесь стало на 20 человек больше. Край стремительно стареет.



Здесь рождается мало детей, сообщила исполняющая обязанности руководителя социальной службы края Олита Килупе, но увеличивается число инвалидов.



Всего в крае — три тысячи человек, и пятая часть работоспособных жителей сидит без работы. И это главная причина уменьшения популяции в Циблском крае. Ситуацию может улучшить увеличение рабочих мест. В Минблаге готовят новые поправки о создании трех новых видов пособий.



«Есть пособие для детей из многодетных семей к началу учебному года, чтобы они могли бы купить одежду к школе. Пособия к похоронам также увеличится», — рассказала организатор социально помощи при соцслужбе Циблского края Антонина Хиндогина.



Поправки находятся на рассмотрении министерства. Решение могут принять к концу января или началу февраля.